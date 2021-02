OL - RC Strasbourg (3-0) : Pierre Ménès fusille un joueur du RCSA

Zapping But! Football Club Top 10: classement des buteurs de la Ligue des Champions 2020-2021

Battu à Lyon (0-3), le RC Strasbourg a perdu une place au classement ce week-end (16e). L'ASSE, victorieuse du FC Metz (1-0), lui est passée devant. Dans son analyse du revers subi au Groupama, son Twitter, Pierre Ménès n'a pas été tendre avec un joueur alsacien : Eiji Kawashima.





« C’est un gardien très médiocre »

« C'est un gardien très médiocre », a écrit Ménès, qui a taillé le vétéran japonais (37 ans) en pointant son manque de réactivité sur le coup franc transformé par Memphis Depay. On se souvient que Ménès avait fait l'éloge de Matz Sels avant sa blessure, lui qui avait même considéré le Belge comme « le meilleur gardien de L1 ». Un Matz Sels dont le retour, qui se rapproche de jour en jour, est de plus en plus attendu.