PSG : même le RC Strasbourg donne une leçon à Mbappé et consorts

C’est un constat de plus en plus évident : le PSG semble payer son brillant parcours au Final 8 cet été en Ligue des champions. Finalistes malheureux face au Bayern Munich (0-1), les hommes de Thomas Tuchel peinent en championnat en en C1 depuis cet événement et donnent l’impression d’attendre la trêve comme une planche de salut.

Les derniers résultats ne sont en effet pas fameux avec une victoire poussive mercredi face au FC Lorient (2-0) trois jours après une défaite au Parc des Princes devant l’OL (0-1). Pour mettre en avant les piètres performances, on peut notamment faire le parallèle avec ceux du RC Strasbourg dernièrement.

Comme le rappelle Direct Racing, le RCSA est la 4ème équipe la plus productive en L1 depuis 4 journées avec 8 points récoltés ! Seuls l’OL, le LOSC et l’OM ont fait mieux avec 10, 10 et 9 unités. En revanche, le PSG passe derrière le RC Strasbourg avec 7 points sur 12 possibles. Le club alsacien pointe pourtant à la 15e place du classement.