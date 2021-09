RC Lens - RC Strasbourg (0-1) : Stéphan apporte un bémol à la victoire à Bollaert

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Le RC Strasbourg a réalisé un gros coup hier soir face à l'autre Racing, dans un Bollaert vidé de ses supporters suite aux incidents du derby. Un but de Ludovic Ajorque a permis aux Alsaciens de repartir avec les trois points. Cependant, le perfectionniste Julien Stéphan a expliqué en conférence de presse qu'il ne voulait pas se contenter du résultat, il tient à ce que la manière soit améliorée.

"Il y a des rencontres ou cela ne tourne pas pour vous et d’autres oui. On a eu un brin de réussite sur cette rencontre. Cela faisait 48 heures que j’avais décidé d’aligner trois attaquants. Un deuxième match sans prendre de but, c’est une grande satisfaction. Ce que je vais retenir, c’est l’abnégation de l’équipe et l’état d’esprit de l’ensemble des joueurs. Il faudra tout de même des rencontres plus abouties que ça. Quand il y a des opportunités qui se présentent, il faut savoir les prendre."