RC Strasbourg - Mercato : l'AC Milan suit une piste moins onéreuse que Simakan

Hier, L'Equipe, dans son point mercato pour l'ensemble des clubs de l'élite, expliquait que l'AC Milan était disposé à sortir le carnet de chèques cet hiver pour attirer Mohamed Simakan. La bonne nouvelle pour le RC Strasbourg, c'est que d'autres gros clubs européens comme Chelsea étaient également sur les rangs mais, eux, plutôt disposés à atteindre la fin de saison pour le recruter.

Mais une autre bonne nouvelle pour les supporters alsaciens, sans doute stressés à l'idée de voir partir leur meilleur joueur cet hiver, a émergé durant la nuit : en réalité, l'AC Milan suivrait une piste tout aussi prometteuse mais bien moins onéreuse pour renforcer sa défense. Cette piste mène toujours en France mais du côté de Toulouse.

Selon le journaliste italien Fabrizio Romano, les Rossoneri lorgnerait Kouadio Koné, central de 19 ans, déjà suivi par de nombreux clubs européens et qui ne coûterait que 5 M€. Et même si les Violets se montrent gourmands, ce sera toujours moins que le Racing avec Simakan. Comme le Milan va certes mieux financièrement mais n'est pas au niveau des plus grands dans ce domaine, comme il cherche une jeune doublure pour le moment, il est possible qu'il jette son dévolu sur Koné.

🎙Fabrizio Romano on @podcastherewego: "Kouadio Koné 🇫🇷 of Toulouse, AC Milan are following him, they are in contact with his agent. Pay attention to him." #ACMilan #Milan pic.twitter.com/HpJSb1qvZD