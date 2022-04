RC Strasbourg : Julien Stéphan met en garde le PSG

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Paris tente Lewandowski, mais...

Le RC Strasbourg va recevoir le PSG, à l’occasion de la 35ème journée de Ligue 1. Les alsaciens sont encore en course pour aller décrocher une place européenne à l’issue de la saison. C’est face à un PSG, déjà champion, qui n’a plus rien à jouer que les hommes de Julien Stéphan vont aborder cette rencontre. Avant le match, le coach de Strasbourg met en garde le club de la capitale.

En conférence de presse, il s’est exprimé sur la rencontre : « On ne changera pas notre approche. Je veux des joueurs décomplexés, ambitieux, qui pressent l’adversaire. Je veux que mon équipe aborde ce match de la même manière que les autres. On se concentre sur nous et ce que l’on est capables de faire. »

Pour résumer Avant d’affronter le PSG, pour la 35ème journée de Ligue 1, Julien Stéphan envoie un message au club de la capitale. Le coach français annonce en conférence de presse que son équipe disputera ce match à 100% comme à son habitude.

