RC Strasbourg : deux bonnes nouvelles pour Laurey avant Nîmes

Quatorzième de Ligue 1, à égalité de points (36) avec les Girondins de Bordeaux et le Stade Brestois, le RC Strasbourg se déplace ce dimanche à Nîmes, qu'il devance de six longueurs. Une victoire aux Costières et les Alsaciens seront à l'abri d'une relégation. Une défaite et la pression s'accentuera sur leurs épaules.

En prévision de ce déplacement qui s'annonce engagé, Thierry Laurey enregistre deux rentrées majeures. Le défenseur central ghanéen Alexander Djiku est remis de sa blessure à l'adducteur droit qui lui avait fait manquer les quatre dernières rencontres. L'attaquant Ludovic Ajorque, qui avait manqué la réception du PSG pour une douleur au quadriceps, est également de retour. Deux titulaires parés pour un combat de tous les instants.

Le groupe du RCS pour Nîmes : Sels, Kawashima - Guilbert, Elimbi, S. Mitrovic, Djiku, Caci, Carole - Siby, Prcic, Aholou, Ib. Sissoko, Bellegarde, Liénard, Thomasson, Chahiri - Sahi, Ajorque, H. Diallo, Zohi.