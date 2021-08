RC Strasbourg - Angers (0-2) : Stéphan justifie la défaite de son équipe

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

Pour son premier match de la saison 2021-2022 de Ligue 1, le RC Strasbourg s'est incliné ce dimanche à domicile face au SCO d'Angers (2-0), qui a fait preuve de réalisme pour l'emporter.

Arguant que le RCSA était "en reconstruction", l'entraîneur alsacien, Julien Stéphan, a justifié la défaite des siens, détaillant ensuite les axes de progression. "C’est à nous de travailler, d’être lucides par rapport à ce que l’on doit améliorer. Tout n’est pas à jeter non plus. On doit avoir plus de justesse dans les 25 derniers mètres. On est forcément déçus de débuter de cette manière mais c’est la réalité de la compétition. Angers a été plus efficace dans les deux surfaces décisives", a déclaré Julien Stéphan en conférence de presse d'après-match.

