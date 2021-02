RC Strasbourg : Angers, course au maintien... Thierry Laurey défend son bilan

Zapping But! Football Club Top 20 : les joueurs les plus chers du monde

Malgré sa victoire lors du derby à Metz (1-2) le week-end dernier, le RC Strasbourg reste sous la menace du bas de classement. Seulement 16e de Ligue 1, les Alsaciens vont devoir se battre jusqu'au bout pour éviter les barrages vers la Ligue 2.

« On est dans une bonne période malgré tout »

En conférence de presse avant le match face à Angers, Thierry Laurey a été lancé sur cette situation... Et il n'a pas manqué de rappeler que son équipe était l'une des plus performantes en 2021 (5e de L1 avec 14 points pris) : « Si vous prenez le classement en 2021, vous verrez à quelle place on est... Et derrière qui fait mieux surtout ? Alors vous comprendrez qu'on peut pas faire beaucoup plus qu'en ce moment. On peut peut-être faire un ou deux points de plus mais dans l'ensemble... Cela ne veut pas dire qu'on est au taquet mais on est dans une bonne période malgré tout. Malheureusement, on a fait un début de championnat catastrophique et on se bat pour rattraper ça aujourd'hui ».

Pour lui, le Racing est sur la bonne voie : « On doit garder la concentration actuelle, la motivation actuelle, le plaisir qu'on prend à l'heure actuelle... Les joueurs sur le banc et sur le terrain ont beaucoup de plaisir à être ensemble, à courir ensemble, à se faire des passes, à se motiver par moment et à s'engueuler à d'autres. C'est positif. On l'a vu sur le match de Metz et d'autres matches avant. Tu ne peux pas gagner des matches en te faisant la gueule, c'est impensable ».