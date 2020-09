RC Strasbourg, ASSE : Thierry Laurey envie un gros atout des Verts

Les temps sont durs du côté du RC Strasbourg. Le club alsacien, qui a démarré son championnat par deux défaites contre Lorient et Nice, vient en prime de s'incliner face à Stuttgart durant la trêve internationale. Pas de quoi donner de la confiance aux hommes de Thierry Laurey alors que l'ASSE se présente.

Les hommes de Claude Puel, qui restent sur une belle victoire contre Lorient (3-1), ont plus de certitudes et surtout un atout indéniable aux yeux du coach alsacien : des jeunes joueurs de qualité. « Le problème en France c’est qu’il faut avoir des problèmes financiers pour se tourner vers la formation et les jeunes joueurs. Saint-Etienne a une très bonne formation. C’est une équipe qui est dans une bonne dynamique », relève le technicien strasbourgeois dans des propos relayés par Alsa Sports.

Laurey prudent face à des Verts en confiance

En plus de ces jeunes de qualité l'ASSE a aussi des cadres pour les entourer. Ce que ne manque pas de souligner Laurey. « Il y a de très bons jeunes à l’AS Saint-Etienne qui sont encadrés par des joueurs d’expérience comme Hamouma, Moulin ou Debuchy. C’est une équipe qui court beaucoup et qui s’est bien comportée contre Lorient. »

En conséquence, le coach du RC Strasbourg aborde ce rendez-vous avec beaucoup de prudence dans le jeu. « Ils ont un bloc très difficile à manœuvrer. Il faudra être patients et faire très attention », prévient déjà le coach strasbourgeois.