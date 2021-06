RC Strasbourg : Caci et Bellegarde libérés cet été ?

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs gardiens de la saison 2020-2021

La situation est problématique en vue des JO de Tokyo cet été. Dans l'obligation de rendre une liste de 22 joueurs (dont quatre réservistes), Sylvain Ripoll peine à constituer son équipe de France. Le sélectionneur des Bleuets n'a actuellement que dix certitudes dans sa liste, sans logique de postes mais incluant déjà deux gardiens (Bernardoni, Larsonneur).

La compétition ayant lieu hors des dates de la FIFA, les clubs ne sont pas tenus de lâcher leurs joueurs. A l'étranger, de nombreux grands clubs ont déjà dit non à la France. En Ligue 1, l'adhésion n'est pas non plus totale puisque le PSG, le LOSC, le Stade Rennais, l'AS Monaco ont tous refusé de libérer leurs joueurs.

Ce ne devrait pas être le cas de l’OL et du RC Strasbourg, qui feront un effort pour satisfaire Noël Le Graët. « Le président de l’OL lui a promis de libérer deux joueurs, à l’instar de Strasbourg, et Nice pourrait également en laisser un à disposition. » Aux dernières nouvelles, les deux joueurs du RCSA pourraient se nommer Anthony Caci et Jeanricner Bellegarde.

