RC Strasbourg : le vestiaire tient la solution idéale pour bousculer l’OM

Le RC Strasbourg continue sa saison en clair-obscur. Après avoir réussi à redresser la tête il y a huit jours à Brest (3-0), les hommes de Thierry Laurey ont rechuté hier à Delaune face au Stade de Reims (1-2). La faute notamment à des buts largement évitables.

« C'est un manque de concentration, on en parle avant le match et on prend les buts là-dessus. Ça s'est joué là-dessus. À part ça, ils ne nous ont pas mis en danger plus que ça, a pesté Anthony Caci. On se réveille toujours après, et c'est bien là le problème cette saison. On avait vraiment l'ambition de prendre des points, ça ne peut que nous apprendre à rester concentrés, on ne peut pas se laisser distraire et prendre des buts comme ça. »

Une entame de match canon pour bousculer l'OM ?

Pour le défenseur de 23 ans, la solution est on ne peut plus évidente pour corriger le tir dès vendredi contre l’OM. « Il faut mettre tout de suite dès l'entame de l'impact, et surtout de la concentration. Il faut se remobiliser. C'est nous les fautifs et on le sait, poursuit-il. Il ne faut pas se voiler la face, le manque de concentration se paie cash. À nous d'effacer tout ça (...) On est dans le dur, on en est tous conscients, de la dernière personne du staff au dernier joueur. Tout le club est dans le dur, on travaille pour remonter cette pente. »