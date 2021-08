RC Strasbourg : Djiku fait la comparaison qui tue entre Stéphan et Laurey

Zapping But! Football Club Top 10 : les footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux

Demain, le Racing Club de Strasbourg entame sa saison avec la réception du SCO d'Angers. Comme de coutume, Julien Stéphan et l'un de ses joueurs ont participé à une conférence de presse à 48h de la rencontre. Cette fois, c'est Alexander Djiku qui s'y est collé. L'occasion pour le défenseur ghanéen de définir la philosophie de son nouvel entraîneur et d'insister sur un mot qui semblait banni du temps de Thierry Laurey…

"Le plaisir, c'est la notion que voulait instaurer le coach. Il fallait se lâcher, prendre du plaisir, retrouver ça. Je pense que tout le monde a retrouvé une certaine confiance en soi et du plaisir collectif. Le coach prône vraiment un jeu offensif et on s'est bien adaptés. Tout le monde adhère à cette philosophie. Tant qu'on marque un but de plus que l'adversaire, ça ne me dérange pas de prendre des buts."

Ligue 1 - Julien Stéphan, nouvel entraîneur du @RCSA : "Il y a toujours beaucoup d’humilité quand on débute une saison" #FBsport

➡️ https://t.co/oizNaDZZ2j pic.twitter.com/FsyveKL80C — France Bleu Elsass (@bleuelsass) August 6, 2021