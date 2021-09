RC Strasbourg - FC Metz (3-0) : Stéphan décroche un premier record d’anthologie

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

Le RC Strasbourg a bel et bien lancé sa saison. Sur courant alternatif depuis cinq matches, les hommes de Julien Stéphan ont donné une petite leçon vendredi au FC Metz en ouverture de la 6e journée de L1 (3-0). Dans une Meinau chauffée à blanc, Habib Diallo a été l’homme du match avec un doublé à son actif contre son ancien club. Malheureusement pour lui, il a dû laisser sa place à Kévin Gameiro peu après l’heure de jeu.

« On a très bien joué en première mi-temps, en étant très intense, très bien organisé et efficace. On a pris l'ascendant de manière assez large, a déclaré Julien Stéphan en conférence de presse. On doit être capable de mieux maîtriser en seconde période. Je ne vais pas faire la fine bouche, mais on a eu par moments du déchet, il faut être lucide dans l'analyse et c'est un axe de progrès. La Meinau était en fusion et je suis content que les joueurs et le public aient pu partager ce moment. »

Stéphan, qui a fêté ses 41 ans hier, peut déjà se vanter d’être entré de plain-pied dans l’Histoire du RC Strasbourg : le club alsacien ne s'était plus imposé par 3 buts d'écart face au FC Metz en compétition officielle depuis le 21 août 1984 (4-1). Forcément, les supporters du RCSA sauront s’en rappeler.

