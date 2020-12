RC Strasbourg – Girondins (0-2) : Ménès cible le mal qui ronge le Racing et applaudit Gasset

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone, PSG : top 10 des meilleurs tireurs de penalty

Décomplexé à l'extérieur, le RC Strasbourg n'avance pas dans son antre de la Meinau. Après son match nul face à Metz lors du derby (2-2), l'équipe entraînée par Thierry Laurey a été logiquement battue par les Girondins de Bordeaux. Pour Pierre Ménès, l'explication est toute simple :

« C’est là où on voit les effets pervers du huis clos pour certaines équipes. La Meinau était le point fort du Racing depuis son retour en Ligue 1, cette saison les hommes de Laurey n’ont pas gagné à domicile depuis trois mois », a-t-il rappelé sur son blog.

En revanche, le consultant de Canal+ a appuyé sur l'excellent match de Bordeaux : « En face, le jeu bordelais est en progrès, à l’image d’Oudin que je n’avais pas vu à ce niveau depuis longtemps. Le premier but arrive sur une tête lobée de Pablo avec une grosse erreur de Kawashima et le second signé Otavio est très joli. Bordeaux, qui était pratiquement ce qu’on faisait de plus mauvais en terme de jeu en début de saison, montre du mieux. Encore une fois, Gasset montre qu’il sait produire des miracles ».