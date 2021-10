RC Strasbourg : Stéphan doit composer avec la plus grosse brute d'Europe

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

Si le RC Strasbourg truste rarement les premières places au classement, il est un domaine où un Alsacien écrase la concurrence : l'agressivité. En effet, avec 4 cartons jaunes et 1 rouge, Alexander Djiku est tout simplement le joueur du « Big 5 européen » le plus souvent sanctionné. Une première place que l'ancien Caennais, élément indiscutable du onze de Julien Stéphan malgré ses deux suspensions, partage avec l'ancien du Barça Carles Alena (Getafe).

Notons que le reste du Top 5 fleure bon la Ligue 1 puisque la 3e place est occupée par Leonardo Balerdi (OM) et Dylan Bronn (FC Metz), ex-aequo avec un 3 jaunes et 1 rouge et que la 5e place revient à un ancien Grenat, Ivan Balliu (5 jaunes), aujourd'hui au Rayo Vallecano.

Dans l'agressivité au moins, la Ligue 1 fait figure de référence...