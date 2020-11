RC Strasbourg : Keller pourrait lâcher le club pour la présidence de la FFF

Que les supporters du RC Strasbourg se rassurent : non, Marc Keller n’a pas prévu de quitter tout de suite la présidence du club alsacien. Pleinement impliqué, l’homme fort du RCSA va garder ses fonctions mais a toujours dit qu’il n’y resterait pas éternellement. Et pour cause : un poste semble s’ouvrir devant lui à la FFF.

Dans son édition du jour, L’Équipe laisse clairement entendre que Keller est le favori de Noël Le Graët pour sa succession à la présidence de la 3F. Reste à savoir quand, étant donné que ce dernier entend sans doute se représenter et donnera sa réponse le 12 décembre lors de l’assemblée de la FFF. En attendant, le sujet est ouvert. « Il est avec moi déjà depuis quatre ans au sein du comex actuel, rappelle l’ancien président de Guingamp. Ce n’est pas un petit nouveau. On travaille ensemble. Marc est un type très pro, remarquable, droit, connaissant bien le foot, bon gestionnaire, il a toutes les qualités. »

« Ça peut être une solution »

Au point de pouvoir prendre la suite à un moment donné ? « Il a ce profil-là, confirme Le Graët. Tant qu’il a son club, ce n’est pas évident. Il lui faut soit le vendre, soit trouver un accord avec ses associés. On ne quitte pas un club comme ça du jour au lendemain. » Mais s’il décide de suivre cette voie-là, rien n’est fermé pour Keller, même en cours de mandat. « Ça peut être une solution. Soit ce mandat-là ou le suivant. On ne sait pas. »