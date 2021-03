RC Strasbourg : Keller va devoir signer un joli chèque à l'OM

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

Dans le dur financièrement comme l'ensemble des clubs professionnels, contraints de jouer à huis clos depuis le début de la crise sanitaire il y a un an, le RC Strasbourg compte ses sous. Quand il a la possibilité de vendre un joueur aussi prometteur que Mohamed Simakan au prix fort, il se dit qu'il va pouvoir renflouer ses caisses… même s'il ne pourra encaisser l'intégralité de l'indemnité.

En effet, il faut en reverser une partie aux clubs formateurs du défenseur central. Et parmi eux figure l'Olympique de Marseille, où Simakan a passé quatre ans, entre 2011 et 2015 (il est né en 2000). Un compte Twitter du club phocéen est parti du principe que le RB Leipzig a versé 17 M€ au Racing et a donc calculé que les Alsaciens devront reverser 140.000€ aux Phocéens. Une joli somme, même pour des clubs dont les budgets pèsent plusieurs dizaines de millions d'euros…