RC Strasbourg : l'avenir de Laurey est réglé, un favori se dégage pour le remplacer

Libre en juin prochain, Thierry Laurey ne devrait pas étirer son bail au RC Strasbourg. Marc Keller planche déjà sur son remplacement et comme révélé par France Football, deux profils de techniciens sans club sont étudiés par la direction alsacienne : Rémi Garde (55 ans), libre depuis la fin de son aventure à l'Impact Montréal, et Jocelyn Gourvennec (49 ans), qui n'a plus entrainé depuis son retour raté à l'EA Guingamp.

D'après Le 10 Sport, une grosse tendance se dégage néanmoins pour l'après-Laurey et c'est aujourd'hui Rémi Garde qui coche le plus de cases. Il faut dire que l'ancien coach de l'OL a un petit avantage sur Gourvennec, lui connait déjà le contexte du RCSA pour avoir porté le maillot trois saisons durant (1993-96)... aux côtés d'un certain Marc Keller.

Rentré à Lyon où il se ressource, Rémi Garde se tient aujourd'hui à l'écart des médias, refusant poliment les diverses sollicitations.