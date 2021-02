RC Strasbourg : Lamine Koné meilleur joueur de L1 dans une catégorie très recherchée

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

Une petite consolation pour Lamine Koné en cette saison où il joue peu (9 matches toutes compétitions confondues, 521 minutes seulement). Entre blessure et choix de Thierry Laurey, le défenseur central ivoirien s'est retrouvé sur le banc ou en tribunes plus souvent qu'à son tour. Mais quand il a été sur le pré, il a été remarqué, notamment par les statisticiens de la LFP !

Ceux-ci ont en effet calculé que parmi les joueurs ayant effectué plus d'une centaines de courses avec le ballon en championnat, Koné était celui qui avait couvert la plus longue distance moyenne (7,3 mètres), devant le Niçois William Saliba (7) et le Messin Thomas Delaine (6,9). La preuve que Thierry Laurey demande à sa défense de ne pas balancer quand elle a le ballon. Et que Koné sait se faire plaisir, le but de tout footballeur étant de porter le ballon autant que possible…