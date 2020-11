RC Strasbourg : Laurey, 2 matches pour sauver sa peau ?

Après quinze jours de confinement total chez lui pour cause de Covid-19, Thierry Laurey a retrouvé les joies de l'entraînement. Depuis son salon, il a vu le RC Strasbourg se faire battre par Reims (1-2) et l'OM (0-1) sans démériter. Mais il n'empêche que la situation au classement est très alarmante (avant-dernier avec 6 points) et qu'une réaction est attendue. D'ailleurs, selon L'Equipe, le déplacement à Montpellier et la réception du Stade Rennais pourraient constituer un tournant…

"Aucun ultimatum clair ne lui a été fixé" mais…

« Le président, Marc Keller, a prouvé qu’il n’avait pas l’habitude de prendre des décisions à court terme ou sur une simple base de résultats, et il garde pour l’instant foi en l’équipe actuelle pour redresser la barre. Mais sa patience ne sera pas illimitée, avec un effectif quasi inchangé et renforcé par la venue d’Habib Diallo en provenance de Metz pour 10 M€ (achat record du club). Laurey sera toujours sur le banc lors du prochain match contre Montpellier, le 22 novembre, c’est une certitude, et aucun ultimatum clair ne lui a été fixé. »

« Même une défaite ne le coûterait pas automatiquement sa place, à condition que le contenu et l’état d’esprit soient au rendez-vous. Mais le temps presse. Après avoir touché le fond du classement l’an dernier au même stade, le Racing avait pris 9 points en 4 journées pour rebondir. C’est la même réponse qui est exigée et l’enchaînement entre le voyage à Montpellier et la réception de Rennes, compliqué sur le papier, sera capital. »x