RC Strasbourg : Laurey a recadré l'un de ses piliers

Après six mois d'arrêt suite à une rupture d'un tendon d'Achille le 15 juillet 2020, le gardien belge Matz Sels est de retour dans les buts du RC Strasbourg. Mais avant de reprendre la compétition, il a disputé un match amical le 26 mars contre Nancy… au cours duquel il a été expulsé dès la 34e minute pour une sortie trop énergique sur l'ancien Stéphanois Kenny Rocha. Dans France Football, Thierry Laurey a expliqué avoir reproché cet action à l'un de ses piliers de son effectif.

"Je n'étais pas à Nancy et ça m'a un peu énervé. J'ai dit à Matz : "Tu n'étais pas obligé de t'envoyer en l'air ! Pourquoi tu ne l'as pas laissé passer ?" Mais ça va lui servir. Le plus compliqué pour un gardien longuement blessé, ce n'est pas de retrouver sa détente ou ses réflexes, c'est de gérer la profondeur. Or, il s'est fait expulser exactement sur une action de ce type. Il fera attention la prochaine fois. Mais ça l'a motivé encore plus, et il a été rassurant à Bordeaux. Sur ce match de reprise, on n'a pas vu la différence. Ça va lui donner confiance à lui et aux autres. Voir revenir ton gardien numéro un, ça booste toute l'équipe."