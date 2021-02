RC Strasbourg : Laurey a trouvé son Van Dijk

Zapping But! Football Club Top 10: classement des buteurs de la Ligue des Champions 2020-2021

La défense était le secteur défaillant du RC Strasbourg en début de saison et l'absence sur blessure de Mohamed Simakan cet hiver avait de quoi inquiéter. Pourtant, il y a du mieux au sein de la défense alsacienne. Et à côté de Stefan Mitrovic, son capitaine, Alexander Djiku s'impose comme un modèle de solidité. Le site Alsa'Sports fait un focus sur la forme de l'international ghanéen, stats à l'appui : "Contre le SCO d’Angers dimanche dernier, le défenseur strasbourgeois est auteur de 11 dégagements défensifs (record du Racing cette saison) et de 4 interceptions (meilleur total de la rencontre). Autre statistique intéressante, les 8 clean-sheets réalisé par le Racing cette saison l’ont été à chaque fois qu’Alexander Djiku était présent sur la pelouse. Le Ghanéen est également le 7ème joueur des cinq grands championnats en terme de pourcentage de tacles réussis."

Ce qui lui vaut d'être rebaptisé « Van Djiku » par les supporters du Racing, en référence à Virgil Van Dijk, le défenseur néerlandais de Liverpool. Sympa !