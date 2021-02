RC Strasbourg : Laurey au chevet de Diallo, triste record pour le club

Zapping But! Football Club Ligue 1 : le classement des buteurs de la saison 2020-2021

Après trois succès de suite, le RC Strasbourg a freiné sur les deux dernières journées, en ne prenant qu’un point et un seul but marqué (1-1 à Dijon, puis 0-1 devant Reims). Pour la réception du Stade Brestois à la Meinau (19h), Thierry Laurey enregistre le retour de Jean-Eudes Aholou, qui a purgé sa suspension, et ne s’inquiète pas pour Habib Diallo.

Auteur de sept buts en L1 mais muet depuis trois matches, l’ancien attaquant du FC Metz est pourtant dans le dur. « Il est moins en réussite en ce moment, mais il a toujours des occasions et c’est primordial », a rassuré le coach du Racing en conférence de presse. Au poste de latéral droit, ce même Laurey ne peut pas encore compter sur Frédéric Guilbert, qui doit rester à l’isolement.

Le coach alsacien alignera donc de nouveau Anthony Caci. « Il a encore des appréhensions pour trouver des solutions offensives, mais je ne me fais aucun souci », a-t-il poursuivi. Pour mémoire, le RCSA a perdu 6 matches à domicile en Ligue 1 cette saison (3 victoires, 2 nuls), d’ores et déjà son total le plus élevé depuis sa remontée dans l’élite en 2017, à égalité avec 2017-2018.