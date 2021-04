RC Strasbourg : Laurey enregistre un retour presqu'inespéré

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : le top 10 des joueurs en fin de contrat en Liga

29 février 2020. C'est la date du dernier match de Lebo Mothiba. Ce jour-là, le RC Strasbourg avait pris une volée à la Mosson contre Montpellier (0-3) et le buteur sud-africain était resté 81 minutes sur la pelouse. Ensuite, il y a eu l'arrêt des compétitions dû à la pandémie de Covid-19 puis une grosse blessure à un tendon rotulien le 10 août pour le joueur.

Rétabli depuis le début d'année, Mothiba a mis du temps avant de retrouver la forme. Mais désormais, il participe aux séances collectives et peut donc prétendre à une place dans le groupe de Thierry Laurey. Par exemple pour la réception du Paris Saint-Germain samedi ?

This is a great sight to see...



Lebo Mothiba🇿🇦 back in training with RC Strasbourg after a long injury 🙌🏽🔥



Hope all goes well with the World Cup Qualifiers coming next for Bafana Bafana pic.twitter.com/zOnA0QlylQ