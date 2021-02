RC Strasbourg : Laurey est passé à deux doigts de craquer après Brest (2-2)

Zapping But! Football Club Mercato hivernal 2021 : top 10 des plus gros transferts

Quand un club comme Strasbourg lutte pour assurer son maintien, concéder un résultat nul face à un adversaire direct en menant de deux buts à dix minutes de la fin a de quoi sérieusement agacer. Thierry Laurey, après la rencontre, a dressé une analyse lucide du résultat de ses troupes.

« C'est une très bonne leçon pour nous tous, car à quinze secondes près, on avait trois points. On n'a pas été suffisamment rigoureux jusqu'à la fin pour empocher ces trois points. Ça n'est pas possible d'encaisser deux buts comme ça, en sept minutes », a lâché le coach dans des propos relayés par France Bleu.

Une colère retenue dans le vestiaire

Et de son propre aveu, la frustration n'a pas été simple à gérer au terme de la rencontre. Que ce soit lui ou beaucoup d'autres, la colère a été très difficile à contenir. « Ça bouillonnait chez tout le monde à la fin du match, nos dirigeants, le staff, les supporteurs devant leur télé, il y a peut-être des télés cassées. Mais une fois que c'est fait, tu ne peux plus revenir en arrière. Je pourrais être énervé, mettre des coups de pied dans la table, dans la chaise, vous envoyer bouler, mais non, il faut qu'on se concentre sur les matchs à venir et que ça nous serve de leçon », a confié Laurey après le match.