RC Strasbourg : Laurey et ses hommes ont inspiré un concurrent en L1

Ce soir, le Stade de Reims défie le Servette de Genève pour le compte du Deuxième tour préliminaire de l'Europa League. Les Champenois retrouvent une compétition continentale 57 ans après leur dernière participation. Dans L'Equipe du jour, le président des Rouge et Blanc, Jean-Pierre Caillot, a révélé que l'exemple du RC Strasbourg mais également de Guingamp l'avait incité à avoir une ambition européenne.

« On s’était dit : « Pourquoi pas accrocher un jour une qualification comme un Guingamp ou un Strasbourg ? On l’obtient finalement par le biais de la L1 et non d’une Coupe dans un contexte un peu particulier, certes, mais on accroche quand même cette Coupe d’Europe. Pour nous, c’est un symbole du travail de reconstruction réalisé depuis des années. Il s’agit d’une étape importante, d’un marqueur fort dans notre développement. Et d’un très grand événement pour un club et une ville comme les nôtres. On a quand même mis 57 ans à y revenir ! C’est un peu à l’image de la première fois qu’on a reçu le PSG (1-0 le 2 mars 2013) : Beckham et Ibra chez nous, c’était le grand événement de l’anné ! Je suis fier pour mes troupes, ma ville ou les supporters. »

Plus de chance au tirage…

Le Stade de Reims n'a pas poussé le parallèle jusqu'à tomber sur un os lors de ses tours préliminaires. Lui affrontera le Servette de Genève, certes un grand nom du football suisse, mais qui vient de passer plusieurs années dans les étages inférieurs. Alors que Strasbourg, lui, avait eu la malchance de tomber en août dernier sur l'Eintracht Francfort, demi-finaliste de l'édition précédente…