RC Strasbourg : Laurey lâche ses vérités sur son départ

Après cinq ans passés sur le banc du RC Strasbourg, Thierry Laurey a quitté le club alsacien cet été. Libre de tout contrat, le technicien de 57 ans est devenu le nouvel entraîneur du Paris FC, pensionnaire de Ligue 2. Dans un entretien accordé au journal L'Equipe, il est revenu sur son départ de Strasbourg.

"Ça ne me pose aucun problème. J'y ai passé cinq superbes années. Les dirigeants ont décidé de ne pas renouveler mon contrat, considérant que c'était la fin d'un cycle. Aucun souci avec ça. J'étais donc sur le marché. Je n'ai pas eu de sollicitation en Ligue 1, non, mais j'avais une offre à l'étranger, pour plus tard dans l'année. Mais je n'avais pas forcément envie d'attendre plus longtemps. Ici, quand le président Pierre Ferracci m’a contacté, ce n’était pas forcément ce que j’espérais, mais il a su me convaincre", a-t-il confié.

