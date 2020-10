RC Strasbourg : Laurey reçoit deux bonnes nouvelles venues du Stade de Reims

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone, PSG : top 10 des meilleurs tireurs de penalty

Le RC Strasbourg et le Stade de Reims sont toujours dans la zone rouge (18e et 19e) avant de s'affronter dimanche en Champagne. Mais les deux clubs sortent la tête de l'eau : les Alsaciens se sont imposés à Brest (3-0) et les Champenois à Montpellier (4-0). Leur opposition promet mais deux joueurs seront absents côté rémois, dans l'entre jeu.

Chavalerin et Cassama suspendus

David Guion devra en effet se passer des services de Xavier Chavalerin, suspendu pour une accumulation de cartons jaunes, et de Moreto Cassama, qui purgera son 2e et dernier match de suspension après avoir vu rouge face à Lorient.