RC Strasbourg : Laurey reçoit une bonne nouvelle contre Angers

Thierry Laurey a reçu une excellente nouvelle ce mard et pourra compter sur le retour de Jean-Ricner Bellegarde (22 ans) pour le déplacement du RC Strasbourg à Angers (19h).

« Il a repris l'entraînement avec nous. Il devrait faire son retour dans le groupe, a annoncé Thierry Laurey en conférence de presse. Il aurait pu être dans le groupe contre Metz, mais on n'a pas voulu prendre de risque en vue des trois matches qui arrivaient. Son retour est une bonne nouvelle (...) Depuis cinq matches, on fait vraiment des prestations qui correspondent à ce qu’on veut faire. On est mieux, même si on n’a pas pris tous les points qu’on aurait pu prendre (5 en 5 matches). »

En revanche, le coach du RC Strasbourg pourrait légèrement faire tourner, Mohamed Simakan étant par exemple incertain contre le SCO. Bingourou Kamara, qui doit passer de nouveaux examens prochainement pour une gêne à un genou, sera encore absent ce soir, comme Lamine Koné (fissure à un orteil).