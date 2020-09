RC Strasbourg : Laurey révèle l'une de ses sources d'inspiration

Lorsqu'il est interrogé sur ses sources d'inspiration, Thierry Laurey ne manque jamais une occasion de citer Jean-Louis Gasset. L'entraîneur du RC Strasbourg a été l'adjoint de celui des Girondins de Bordeaux quand les deux hommes officiaient du côté de Montpellier en 1998/99. Il a encore fait part de son admiration pour Gasset dans le France Football du jour.

"Jean-Louis a une très bonne lecture des forces de l'adversaire et de ce qu'il est possible de faire pour le mettre en difficulté. Vous me direz que c'est le rôle d'un entraîneur, mais avec sa façon bien à lui, ça m'a marqué. Du coup, je suis un peu dans cette mouvance. Tactiquement, c'est important de connaître les forces et les faiblesses de l'adversaire, de sentir les moments où l'on peut appuyer sur certains leviers tout en restant à l'écoute de son équipe. Même en cours de match, il a cette lecture et c'est ce qui fait sa force."