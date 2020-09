RC Strasbourg : Laurey s'est fait une raison concernant son sauveur

Les débuts de saison se suivent et se ressemblent pour le RC Strasbourg : en 2020 comme en 2019, les Alsaciens sont totalement passés à côté de leur entame de championnat, naviguant dans les eaux troubles de la fin de classement. Il y a un an, c'était à cause des tours préliminaires d'Europa League, particulièrement énergivores. Cette fois, c'est dû à une préparation marquée par la pandémie de Covid-19.

"Il a toujours du mal à mettre la machine en route"

Mais il y a un autre point commun entre les deux derniers débuts de saison en Alsace : les prestations de Stefan Mitrovic. Le défenseur central de 30 ans a visiblement du mal à se mettre dans le rythme. A Lorient (1-3), lors de la 1ère journée, il a concédé un pénalty fatal à son équipe, ce qui lui a valu de tâter du banc contre Nice (0-2, 2e j.). Il est revenu pour le déplacement à Saint-Etienne (0-2, 3e j.), où son équipe méritait mieux et a donné les premiers points de la saison au RCSA en marquant contre Dijon (1-0, 4e j.).

Ce qui a inspiré cette réflexion à son entraineur, Thierry Laurey : « Il a toujours du mal à mettre la machine en route, mais il montre sans cesse l’exemple à l’entraînement. » Interrogé à ce sujet, Mitrovic a répondu : « J’aime bien les périodes difficiles, car elles me redonnent de la motivation pour montrer vraiment qui je suis ». C'est-à-dire un joueur fiable et un leader assumé.