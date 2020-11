RC Strasbourg : le Racing a enfin récupéré son coach !

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Absent contre Reims et l'Olympique de Marseille car positif à la Covid-19, Thierry Laurey est enfin rétabli et apte à reprendre ses fonctions au RC Strasbourg. Depuis ce mardi et du fait de tests PCR désormais négatifs, le technicien peut à nouveau diriger les séances d'entraînement de son équipe.

Remplacé par son adjoint Jean-Marc Kuentz, le coach du Racing revient à point nommé alors que se profile un périlleux déplacement sur la pelouse du MHSC dans dix jours. Dix-neuvième de Ligue 1 et relégable avec seulement six points en dix matches, le RCSA a un besoin urgent de capitaliser.