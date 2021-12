RC Strasbourg : les Alsaciens l'ont mauvaise après le report du match à Clermont

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

On y a cru jusqu'au bout concernant le match Clermont-Strasbourg. En effet, la Ligue a communiqué les compositions des deux équipes, preuve qu'à une heure du coup d'envoi, l'arbitre estimait que le brouillard n'empêchait pas la tenue de la rencontre. Mais soixante minutes plus tard, il a estimé que les conditions s'étaient dégradées et a préféré renvoyer tout le monde à la maison. Du côté alsacien, on l'a forcément mauvaise…

"Cela faisait quelques jours qu'on se disait en interne qu'il ne fallait pas être né en France pour programmer un match le 22 décembre à 21 heures à Clermont, a déclaré Dimitri Liénard à L'Equipe. Il ne faut pas être Einstein ! A Valenciennes, en Coupe de France jeudi dernier, c'était trois fois pire. A Lens, en janvier dernier aussi. C'est à mourir de rire. Aujourd'hui, on pouvait jouer. Cela doit servir de leçon pour la suite. »

🏟 #CF63RCSA I Bon retour et bonnes fêtes de fin d’année… Hâte de vous retrouver en 2022 💙#unseulamour #GénérationRacing pic.twitter.com/fSThBHzGiM — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) December 22, 2021