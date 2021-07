RC Strasbourg : les enseignements du nul contre les Young Boys de Berne

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

Deuxième opposition face à une équipe suisse pour le RC Strasbourg hier soir et deuxième match sans victoire. Mais après le 0-1 contre le FC Bâle, les hommes de Julien Stéphan ont cette fois-ci arraché un bon résultat nul contre les Young Boys de Berne, quadruples champions de Suisse en titre. Ils ont ouvert le score par Adrien Thomasson à la 5e et ont clôturé la marque par Aymeric Ahmed d'une frappe de 20 mètres à la 85e. Entretemps, ils ont encaissé deux buts et vu les Suisses manquer deux pénalties.

Le premier enseignement est donc le suivant : la défense est encore en chantier pour Stéphan. Mais rien de plus normal puisqu'elle a perdu son guide Mitrovic, parti en Espagne, et qu'elle s'apprête à accueillir le Marseillais Lucas Perrin. Organisé en 4-4-2, le Racing a toutefois fait bonne figure face à une formation redoutable. Elle n'a certes pas eu le ballon mais a été cohérente dans le jeu et rigoureuse dans le placement. Les bases d'une équipe solide, surtout à trois semaines du début du championnat.

Die vier Tore der Begegnung YB - RC Strasbourg (2:2). #BSCYB pic.twitter.com/Q87gQie1Dh — BSC YOUNG BOYS (@BSC_YB) July 13, 2021