RC Strasbourg : les finances, le Mercato, les pistes... Marc Keller fait le point

Zapping But! Football Club Top 20 : joueurs en fin de contrat

Sur l'état des finances

« Il y a des nouvelles contraintes qui s'imposent à nous les dirigeants. Le covid et Mediapro nous handicapent, mais comme tous les clubs français. Le budget, on est en train de le préparer, mais avec beaucoup d'incertitudes, on essaiera d'être le plus ambitieux possible dans un budget bien géré. On a mis des fonds propres de côté. On pensait le faire à cause du risque de la Ligue 2 et finalement ça va nous aider à passer cette crise ».

Sur le Mercato à venir

« On a déjà 7, 8 ou 9 joueurs en fin de contrat. Il va naturellement y avoir un petit brassage. On cherche à faire évoluer les choses par petites touches. Je pense que cette année, on fera 5 ou 6 joueurs. Julien a commencé à travailler avec Loïc (Désiré) sur les profils. La cellule de recrutement a travaillé pendant toute l'année malgré les conditions difficiles. Nous en parallèle, on prépare un budget en fonction des contraintes que nous avons ».

Sur le recrutement estival

« On n'est pas en retard. Tous les clubs aujourd'hui se battent pour connaître leur visibilité sur un ou deux ans. Le travail de fond a été fait. On est prêts sur le travail de scouting. Mais le plus important c'est ensuite de se rapprocher de Julien pour discuter de sa philosophie, de ses préférences. Après ça le club entrera en jeu avec la partie financière. Julien arrive, on va travailler comme on l'a toujours fait, avec humilité, précision et ambition ».

Retranscription : RMC Sport.