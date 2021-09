RC Strasbourg : Liénard donne des nouvelles rassurantes

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

Dimitri Liénard va mieux. Victime d’un malaise en tout fin de match face à l’OL le week-end dernier, le milieu de terrain strasbourgeois s’est confié dans un entretien aux Dernières Nouvelles d’Alsace et a rassuré sur son état de forme. « Aujourd'hui, tout va bien. J'ai repris normalement et je me prépare pour le derby. » Une nouvelle rassurante avant la réception du voisin messin pour le derby ce vendredi (21h).

Néanmoins, Julien Stéphan va devoir composer sans Anthony Caci reposé ce week-end après avoir ressenti une gêne à l’adducteur droit face l’OL rapporte l’Equipe. Une situation semblable à celle d’Ibrahima Sissokho, également mis au repos car « victime d'une inflammation au genou qui lui a déjà fait manquer les deux derniers matches » révèle toujours le quotidien sportif. Si Moïse Sahi et Lebo Mothiba sont toujours en phase de reprise, leur retour n’est pas programmée pour tout de suite. Cependant, Karol Fila sera lui disponible après avoir purgé son match de suspension.

[Interview] Le soldat Liénard sera debout ce vendredi pour le derby contre Metz https://t.co/OJF8tavyOS — DNA (@dnatweets) September 14, 2021