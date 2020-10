RC Strasbourg : Ménès désigne un souffre-douleur dans le groupe de Laurey

Et bien évidemment, difficile d'établir un constat positif dans un début de saison compliqué. Pierre Ménès, tout d'abord, pointe du doigt les choses tactiques surprenants selon lui de Thierry Laurey. « A chaque fois que Laurey joue avec un attaquant, Strasbourg perd. Ça date depuis deux ans donc je pense que ça, il ne s'en est toujours pas aperçu, qu'il n'a toujours pas compris », pique d'abord Ménès.

Le consultant, par la suite, évoque les relations compliquées qu'entretiendrait Thierry Laurey avec son groupe. Estimant même qu'une victime régulière se cache dans son effectif. « Laurey c'est un très très bon tacticien, il a beaucoup d'idées, mais il a un relationnel difficile avec les joueurs, il y a souvent des incendies à éteindre. On a vu encore dans ce match contre Lille des invectives entre lui et Dimitri Liénard. C'est souvent Liénard qui prend, probablement parce que c'est le plus gentil de l'équipe », regrette Ménès.

Laurey bientôt en danger ?

Tout en précisant n'avoir eu aucune information malgré sa proximité avec Marc Keller, Ménès estime que le Racing va peut-être devoir penser à des changements sur le banc. Et dans un avenir assez proche. « Il est évident que cinq défaites et une victoire, c'est pas bon. Pour une équipe qui n'a pas perdu de joueurs majeurs à l'intersaison, il va falloir faire quelque chose. Le prochain match c'est Lyon, c'est encore un match dur. Après il y aura forcément plus de matchs à la portée du club alsacien. Mais si Marc Keller veut changer il ne va pas falloir qu'il attende de trop ».