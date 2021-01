RC Strasbourg - Mercato : 2 nouveaux cadors et une bonne nouvelle pour Simakan

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Cela fait déjà plusieurs mois que Mohamed Simakan affole les grands clubs étrangers. Notamment l'AC Milan. Le club lombard ne cesse de faire le forcing pour recruter le défenseur central mais le RC Strasbourg a jusqu'à présent tenu bon. Selon L'Equipe, les choses pourraient cependant évoluer en janvier. Parce les Rossoneri ont revu leur offre à la hausse et parce que les Alsaciens connaissent une saison difficile qui risque de plomber leurs comptes. Mais L'Equipe annonce une bonne nouvelle sous la forme d'intérêts d'autres grands clubs européens désireux de patienter jusqu'en juin…

Chelsea, une aubaine pour le Racing ?

« Confronté à une saison particulièrement éprouvante pour son équipe (7e avec 2 points d’avance sur le dernier), l’entraîneur Thierry Laurey veut compter sur l’homme fort de sa défense le plus longtemps possible. Cela tombe bien : ses dirigeants ne sont pas dans l’obligation de vendre. C’était en ce sens qu’ils avaient refusé de laisser leur numéro 2, sous contrat jusqu’en 2023, pour moins de 20 M€ en octobre. Aujourd’hui, le message semble plus flou. Et le Milan, qui envisageait d’autres jeunes défenseurs l’été dernier - Tomiyasu (Bologne), Ajer (Celtic)… -, fait dorénavant de Simakan une priorité. »

« Quelques autres clubs suivent de près le dossier. Comme Nice, à la recherche d’un joueur pour compenser l’absence de Dante. Seulement le Gym part avec une longueur de retard et Simakan se dirige plutôt vers l’étranger. Une piste existe en Allemagne, d’autres en Angleterre, parmi lesquelles Chelsea. Le club londonien s’est positionné récemment mais il n’est pas pressé. A l’image de Naples, lui aussi entré dans la danse, les Blues envisagent le recrutement de Simakan, mais en vue de cet été. »