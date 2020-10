RC Strasbourg - Mercato : 2 nouveaux courtisans pour Simakan !

Thierry Laurey et les dirigeants du RC Strasbourg ont tenu bon cet été en repoussant les offres venues de France et de l'étranger pour leur prodige défensif Mohamed Simakan. Mais à l'instar de ce qu'il se passe avec la Covid-19, il sera difficile de résister à la deuxième vague, qui surviendra en janvier, à l'ouverture du mercato.

Dortmund et Aston Villa ont tous deux des atouts

Cet été, l'Olympique Lyonnais, l'AC Milan et Burnley étaient intéressés par le profil du Marseillais. A priori, les deux premiers devraient encore être au rendez-vous du mercato. Mais deux autres clubs d'envergure devraient se mêler à la danse. Le premier, c'est Aston Villa. Si l'équipe de Birmingham a été un grand club il y a deux siècles et n'a plus été championne d'Angleterre depuis 1981, elle a le mérite d'attirer une Premier League faisant office d'aimant à joueurs français. Le cas de Wesley Fofana, qui a fait des pieds et des mains cet été pour quitter l'AS Saint-Etienne afin de signer à Leicester, en est l'exemple le plus criant.

Le deuxième, c'est le Borussia Dortmund. Spécialisés, à l'instar du LOSC, dans le trading mais à un niveau supérieur, le club de la Ruhr n'est pas satisfait de son compartiment défensif. Il aimerait y injecter du sang neuf et a apporté la preuve qu'il était un bon tremplin pour joueurs de L1 ambitieux (Aubameyang, Dembélé, Guerreiro même s'il y est encore…). Bon courage aux RCS pour conserver sa pépite jusqu'en juin !