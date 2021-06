RC Strasbourg - Mercato : à la lutte avec les promus pour un milieu formé au PSG

Zapping But! Football Club Top 10 : les footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux

Frappé par la crise financière comme l'ensemble des clubs de la planète, le Racing Club de Strasbourg est à l'affût de tous les bons plans. Le problème, c'est qu'ils sont nombreux sur ce genre de coups. La preuve en est avec le milieu de terrain camerounais Franck-Yves Bambock, en fin de contrat au Maritimo Funchal.

A 26 ans, ce joueur formé au PSG est à la fois physique, technique et expérimenté, lui qui a joué en Espagne (Huesca, Cordoue), aux Pays-Bas (Sparta Rotterdam), en Israël (Maccabi Petah Tikva) et donc au Portugal. Mais le Racing, donc, n'est pas seul sur les rangs. Les deux promus de la saison prochaine, l'ESTAC et le Clermont-Foot, suivent aussi Bambock, selon Foot Mercato.

🔄 | Franck-Yves Bambock, milieu défensif de Maritimo 🇨🇲



le Camerounais est auteur de 2 belles saison en Liga nos. Étant libre son profil plaît énormément à 3 clubs en Ligue 1 dont le Clermont Foot mais le RC Strasbourg Troyes le sont aussi. 👀



(Footmercato)#CF63 #mercato pic.twitter.com/v7qgV2wVBF — Clermont Newsblog (@Cf63Newsblog) June 29, 2021