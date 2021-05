RC Strasbourg - Mercato : après Laurey, le grand ménage continue avec 5 départs !

Zapping But! Football Club Top 10 : les joueurs les plus fidèles en Ligue 1

Le RC Strasbourg fait le ménage. Les contrats de Lamine Koné (32 ans), Idriss Saadi (29 ans), Kevin Zohi (24 ans), Lionel Carole (30 ans) et Ismail Aaneba (21 ans) n'ont pas été renouvelés. Ils devront trouver un nouveau club pour la saison prochaine.

