RC Strasbourg - Mercato : ça chauffe entre Simakan et le Milan AC !

Mohamed Simakan ne s’arrête plus de surprendre. Le défenseur central du RC Strasbourg sera encore très courtisé au mercato, puisque l’AC Milan, le RC Leizpig et Wolverhampton lorgnent déjà son profil. Hier, Gianluca Di Marzio a fait un état des lieux des attentes du club italien en janvier 2021 et estime qu’il donne sa priorité à Simakan (20 ans) avant même de traiter la question du futur de Zlatan Ibrahimovic !

« Ibra comme adjoint ? Ce sera une opportunité, a révélé le spécialiste des transferts sur Sky Italia. Milan est premier au classement et aujourd'hui le club s'emploie à renforcer l'effectif : la priorité est l'achat d'un défenseur central, avec le nom de Mohamed Simakan en tête de liste. Après la tentative infructueuse lors de la dernière séance de marché, les Rossoneri préparent un nouvel assaut pour Strasbourg en 2000. »

Dans son édition du jour, La Gazzetta dello Sport confirme cet état de fait en Une tandis que Nicolo Schira va plus loin en assurant que Simakan s’est déjà mis d’accord avec les Rossoneri sur un contrat jusqu’en 2025 ! Aucun accord n’est toutefois trouvé avec le RC Strasbourg. Le plan B de l'AC Milan se nomme Matteo Lovato (20 ans), pour qui Paolo Maldini a offert 5 millions d’euros et Léo Duarte. Vérone a dit non, ce qui réchauffe donc d'autant plus la piste Simakan.