RC Strasbourg - Mercato : ça se complique pour le retour de Guilbert !

Frédéric Guilbert bientôt de retour au Racing ? Selon les informations d’Alsasports, Julien Stéphan souhaiterait faire revenir l’ancien latéral droit strasbourgeois mais Aston Villa son actuel club complique le dossier.

Et pour cause, le club alsacien souhaiterait obtenir le joueur sous la forme d’un prêt, une proposition qu’a détourné le club anglais qui préfère un transfert sec. Reste désormais à savoir si le Racing voudra casser sa tirelire pour renforcer ce poste afin de faite passer Karol Fila à gauche et Lucas Perrin dans la polyvalence avec le poste de latéral droit et de central. Affaire à suivre…