RC Strasbourg - Mercato : coup dur pour Stéphan, l’ASSE et le Stade Rennais impactés ?

Julien Stéphan était heureux de l'arrivée de Daniel Congré. « C'est un joueur très expérimenté, qui a une super mentalité et est polyvalent donc pas possède pas mal d'atouts », expliquait le nouvel entraîneur du RC Strasbourg à l'occasion de la reprise. Malheureusement pour lui, la signature du défenseur central de 36 ans est tombée à l'eau.

« Il a souffert d'une blessure à un talon contractée avec Montpellier en fin de saison dernière. D'après le staff médical du Racing, cela nécessite trois à quatre semaines de soins avant de permettre au joueur d'être opérationnel. Malheureusement, le Racing souhaite avoir un joueur prêt tout de suite », a indiqué le coordinateur sportif Kader Mangane auprès des DNA.

Libre de tout contrat à la suite de son départ de Montpellier, Congré devait signer un bail d'un an avec le RCSA. Le club alsacien, qui a perdu Stefan Mitrovic, n'a plus qu'Alexander Djiku et des jeunes en défense centrale. Selon L’Équipe, il s'est remis à la recherche d'un joueur d'expérience dans ce secteur. Il pourrait donc revenir sur Cédric Hountondji (Clermont, 27 ans), ciblé aussi par le Stade Rennais et l’ASSE.

