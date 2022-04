RC Strasbourg - Mercato : Gameiro en dit plus sur son avenir avant le PSG

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs passeurs de Ligue 1 en activité

13 ans après son départ, Kévin Gameiro a fait son retour au RC Strasbourg l'été dernier où il s'est engagé jusqu'en juin 2023. Auteur de 9 buts en 31 matchs de championnat disputés cette saison, l'attaquant français réalise une saison honorable pour son retour en Ligue 1. Présent ce mercredi en conférence de presse à deux jours de la réception du Paris Saint-Germain, Kévin Gameiro, qui fêtera ses 35 ans le 9 mai prochain, a été interrogé sur son avenir et une possible prolongation au RCSA.

"J'ai encore envie de continuer deux, trois ans"

"Je pense qu'il n'y aura pas que moi, mais également le club qui aura son mot à dire. Si au moment venu, je me sens bien physiquement et mentalement et que je suis encore bon sur le terrain, alors on verra. J'ai encore envie de continuer deux, trois ans", a répondu l'intéressé, qui ne compte donc pas raccrocher les crampons dans les prochains mois.

💬 #RCSAPSG I "𝐄̂𝐭𝐫𝐞 𝐝𝐞́𝐜𝐨𝐦𝐩𝐥𝐞𝐱𝐞́𝐬 𝐞𝐭 𝐚𝐦𝐛𝐢𝐭𝐢𝐞𝐮𝐱"



📺 Le replay intégral de la conf' avant la réception du @PSG_inside ⤵️ — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) April 27, 2022

Pour résumer Présent ce mercredi en conférence de presse à deux jours de la réception de son ancien club, le Paris Saint-Germain, l'attaquant du RC Strasbourg, Kévin Gameiro, s'est exprimé sur son avenir.

Fabien Chorlet

Rédacteur