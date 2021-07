RC Strasbourg - Mercato : Gameiro explique son refus de signer à l’OM

Zapping But! Football Club Diego Maradona : le monde du football rend hommage à El Pibe de Oro

Retour aux sources pour Kevin Gameiro. L’attaquant de 34 ans revient en France et en Ligue 1, championnat qu’il a quitté depuis son départ du PSG. C’est dans son club formateur que Kevin Gameiro revient, 13 ans après avoir quitté le club Alsacien. Toutefois, ce retour aurait pu ne pas se faire, puisque l’OM avait montré un grand intérêt pour l’attaquant français. En conférence de presse, Kevin Gameiro s’explique sur son refus de rejoindre l’OM.



“Marseille c’est un choix, on ne va pas la refaire. Maintenant, j’ai beaucoup discuté avec le président et le coach là-bas. On sait que c’est un contexte particulier d’autant plus quand t’es un ancien parisien. C’était un choix plus personnel parce que je pense que les ambitions du club sont aussi très élevées là-bas. Je vous dis que c’est simplement un choix personnel et c’est pour ça que j’ai refusé l’offre de Marseille.”