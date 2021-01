RC Strasbourg - Mercato : l'AC Milan se donne 24h pour trancher le dossier Simakan

Zapping But! Football Club Liga : le classement des buteurs de la saison 2020-2021

Non, l'AC Milan n'a pas renoncé à recruter Mohamed Simakan. Si le RB Leipzig a pris une longueur d'avance sur ce dossier, c'est parce que l'actuel leader de la Serie A veut prendre son temps. Il voulait que le défenseur central du RC Strasbourg soit opérationnel immédiatement mais la blessure qu'il a contracté à Lens le week-end dernier a modifié les plans.

Selon La Gazzetta dello Sport, l'AC Milan se donne entre aujourd'hui et demain pour trancher. Le staff médical rossonero est en contacts étroits avec son homologue alsacien. Simakan doit subir une arthroscopie aujourd'hui. On saura dans la foulée la durée de son indisponibilité. Si elle est inférieure à deux mois, le Milan formulera une offre. Si elle est supérieure, il se tournera vers le Canadien de Chelsea Fikaryo Tomori.

Même si le RB Leipzig plaît à Simakan, même la volonté du club allemand de recruter le joueur cet hiver et de le laisser en prêt en Alsace plaît également au Racing, le Milan demeure la priorité du Marseillais. D'ici 24h maximum, on devrait donc savoir s'il prendra la direction de l'Italie ou de l'Allemagne.

NEWS: Bundesliga club RB Leipzig made a strong offer for Mohamed Simakan yesterday. Simakan is convinced and will speak to coach Nagelsmann soon. They want him as the new Dayot Upamecano. RB Leipzig needs him in July 🔴⚪

[Source: Max Bielefeld/Sky] pic.twitter.com/xVPuVSwVVc