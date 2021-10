RC Strasbourg - Mercato : la cote de Ludovic Ajorque a explosé

Zapping But! Football Club Top10 Buteurs de Ligue1 9eme journee

Avec 4 buts et 5 passes décisives en 10 matches de Ligue 1, Ludovic Ajorque réalise un début de saison exceptionnel. L'attaquant du RC Strasbourg est tout simplement l'un des joueurs français les plus performants, aux côtés de Karim Benzema, Kylian Mbappé et Paul Pogba. L'arrivée de Julien Stéphan lui a permis de franchir un nouveau cap dans sa progression.

Conséquence logique, sa valeur a explosé. Le site de référence Transfermarkt estime qu'Ajorque vaut aujourd'hui 12 M€. Soit six fois la valeur à laquelle le Racing l'a acheté il y a seulement trois ans au Clermont-Foot (2 M€) ! Si les Alsaciens ont des problèmes de trésorerie en fin de saison, ils savent donc quel joueur sacrifier pour renflouer les caisses…