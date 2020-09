RC Strasbourg - Mercato : Laurey a trouvé la recrue idéale pour se relancer avant l'ASSE

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone, PSG : top 10 des meilleurs tireurs de penalty

Le RC Strasbourg est encore loin d’inquiéter les supporters. Maisais le début de saison ponctué de deux défaites en autant de matches du Racing n’est pas non plus de nature à les fair exploser de joie.

L’occasion est donc peut-être idéale de relancer le recrutement avant la clôture du mercato le 5 octobre prochain. Foot Mercato assure en effet que le club alsacien garde un œil très attentif sur la situation de Mohamed Ali Ben Romdhane (20 ans).

Le RC Strasbourg se replace sur Ben Romdhane

Véritable révélation de l'Espérance de Tunis, l'international tunisien de 20 ans a résilié son contrat avec le club champion d'Afrique en titre et s’est replacé dans le collimateur du RCSA. Le FC Lorient, le Montpellier HSC et un autre club de Ligue 1 autre que le RC Strasbourg et dont le nom n'a pas filtré ont approché le joueur. En Belgique, Zulte Waregem suit également Ben Romdhane. Le RCSA reprend la L1 le 12 septembre avec un déplacement périlleux à Saint-Étienne (21h).