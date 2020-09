RC Strasbourg - Mercato : le besoin n°1 de Laurey identifié

Après la défaite contre Nice (0-2) à domicile le week-end dernier, Thierry Laurey a eu ces mots : « On est un peu plus dans le dur que ce qu’on aurait souhaité. Des éléments ont un peu plombé notre préparation. Je n’ai rien à reprocher dans l’esprit aux joueurs. On a toujours dit que la trêve internationale arriverait à point nommé. On sait exactement où on en est. On est passé au travers sur ces deux matches, je le reconnais volontiers, à cause d’erreurs individuelles. Actuellement, on pèche au niveau des capacités physiques et on ne joue pas en équipe sur l’ensemble d’un match, parce qu’il nous manque l’état d’esprit que tu développes d’habitude lors des matches de pré-saison ».

Pour relancer la machine, l'entraîneur du Racing aimerait recruter plusieurs joueurs. Mais il est un poste qui est ciblé en priorité et que Les Dernières Nouvelles d'Alsace ont mis en lumière : celui de milieu de terrain défensif. Le quotidien régional note que depuis le départ de Jonas Martin au Stade Rennais l'été dernier, il manque d'un patron dans l'entrejeu.

Amadou peut-il être ce chaînon manquant ?

Hier, la presse espagnole faisait état d'un pressing du RCSA pour l'ancien Lillois Ibrahim Amadou, sur lequel ne compte plus le FC Séville. Polyvalent, le Camerounais peut évoluer en défense centrale mais également un cran plus haut. Sera-t-il ce pivot sur lequel la formation alsacienne pourra se reposer dans les moments difficiles, comme elle le faisait avec Jonas Martin jusqu'à l'été dernier ?